Son Dakika Haberleri: Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

56 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi 33136 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
Konya, Akşehir, İtfaiye
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu Hollandalı kadına tecavüz eden Afgan çobanlar tutuklandı İstanbul'un göbeğinde can pazarı! Nefes nefese kendilerini dışarı attılar Ankara polisi 'avcıları' avladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:30:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]