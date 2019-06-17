Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:34 Kaynak: İHA
'nın Akşehir
ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi 33136 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
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