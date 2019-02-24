Boş Evde Mahsur Kalan Kedi Sütü Görünce Dayanamadı

Antalya'da boş bir evde 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin pencereyi açmasının ardından olay yerine getirdiği süt dolu kap sayesinde kurtarıldı.

Antalya'da boş bir evde 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin pencereyi açmasının ardından olay yerine getirdiği süt dolu kap sayesinde kurtarıldı.



Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2596. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katındaki bir evden 2 gündür kedi sesi duyan mahalle sakinleri, evin içerisine baktıklarında küçük bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kapıları kilitli olan evden kedinin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, evin içerisinde mahsur kalan kedi için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erinin oda penceresini açmasının ardından kedinin dışarıya çıkması için içerisinde süt bulunan bir kap getirildi. Sütü gören kedi pencereye yönelerek dışarı çıktı. Oldukça korktuğu gözlenen kedi, bir yandan sütü içmeye devam etti, bir yandan da apartman sakinleri tarafından verilen yiyecekleri yedi.



Kedinin sesini iki gündür duyduğunu söyleyen Enver Can Yerlikaya, "Balkonda yatarken kedi sesini duydum. Ardından ablama haber verdim. İtfaiye gelip pencereyi açarak kurtardı" dedi. - ANTALYA

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