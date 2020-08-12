Boş evin bahçesindeki 50 kaplumbağa doğaya bırakıldı - Son Dakika

İtfaiye eri Hüseyin Gürsoy , gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıllık meslek hayatında ilk defa kaplumbağa kurtardığını kaydetti.

Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bağ Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin bahçesinde çok sayıda kaplumbağa olduğu bilgisini aldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:38

Kaynak: AA

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