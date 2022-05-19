Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü

19.05.2022 15:36
Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan boş bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan boş bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında bulunan kullanılmayan ikamette yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü
Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü
Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osman Kavuncu Bulvarı, Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş ikamette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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