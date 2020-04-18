Boş kalan Ankara sokakları İHA foto muhabirinin objektifine böyle yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boş kalan Ankara sokakları İHA foto muhabirinin objektifine böyle yansıdı - Son Dakika

Boş kalan Ankara sokakları İHA foto muhabirinin objektifine böyle yansıdı

6 saat önce

Başkentte sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler boş kaldı.

Boş kalan Ankara sokakları İHA foto muhabirinin objektifine böyle yansıdı, System.String[]

Başkentte sokağa çıkma yasağının ilk gününde caddeler boş kaldı. Şehrin meydanları kuşlarla dolarken, polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren araçları durdurarak uygulama yaptı. Şehrin bazı noktalarında ise ateş ölçümleri gerçekleştirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 17 Nisan saat 00.00 ve 19 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde başkent sokakları boş kaldı.


Sağlık çalışanları, eczacılar, fırıncılar ve bazı meslek grupları çalışma belgeleriyle polis kontrolünden geçerek görev yerlerine giderken bazı vatandaşların ise işe gitmek için duraklarda beklediği görüldü. Ankara'nın en yoğun olduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Ulus Meydanı kuşlara kaldı. Uygulama yapan ekipler, tüm araçları durdurarak kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Şehrin bazı noktalarında ise ateş ölçümleri yapıldı. - ANKARA

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:06 Kaynak: İHA

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