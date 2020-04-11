Boş kalan Bağdat Caddesi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Boş kalan Bağdat Caddesi havadan görüntülendi
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağının ardından İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi boş kaldı.
SOKAĞA çıkma yasağının ardından İstanbul
'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat
Caddesi boş kaldı. Caddedeki sakinlik havadan görüntülendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazartesiye kadar devam edecek olan yasak nedeniyle İstanbullular evde kaldı. İstanbul'un en işlek caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi boş kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkanların kepenkleri kapalı olduğu, caddede sadece polis ekiplerinin olduğu gözlemlendi. Caddebostan
Sahili de boş kaldı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:14 Kaynak: DHA
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