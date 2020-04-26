Boş kalan cadde ve sokaklarda başıboş atlar ve köpekler kamerada - Son Dakika

Boş kalan cadde ve sokaklarda başıboş atlar ve köpekler kamerada

- Bursa'da cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı

BURSA - Bursa'da boş kalan cadde ve sokakların tadını atlar ve köpekler çıkardı. Hiçbir şeye aldırış etmeden gezen atlar ve köpekler güzel görüntüler oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. Cadde ve sokaklar boş kalınca, başıboş atlar ve köpekler sokak ve caddelerde gezmeye başladı. Boş sokak ve caddelerde dolaşan hayvanlar kameralara yansıyarak güzel görüntüler oluşturdu.