Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Serik Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Şehrin kalabalık caddelerinden Ataturk caddesinde belediyeye bağlı temizlik ekipleri, yol ve kaldırımlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler yaptığı açıklamada dezenfekte çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirttiler.

-İHA-