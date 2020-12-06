Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi - Son Dakika

Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi
06.12.2020 13:07
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Serik Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Şehrin kalabalık caddelerinden Ataturk caddesinde belediyeye bağlı temizlik ekipleri, yol ve kaldırımlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler yaptığı açıklamada dezenfekte çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirttiler.
-İHA-
Son Dakika Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü