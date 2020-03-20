BOŞ KALAN İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOP OYNADILAR - Son Dakika

HER gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Caddeyi boş gören bazı vatandaşlar top oynadı.

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından, yapılan "evde kalın" çağrısı üzerine İstanbul'da birçok meydan sessizliğe büründü. Beyoğlu'nda da sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldığı için sokaklar boş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni boş bulanlar, bu sabah top oynadı. Beş kişinin top oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların top oynaması

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul