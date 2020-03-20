Boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar - Son Dakika
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Boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar

6 saat önce

HER gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar, System.String[]
HER gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Caddeyi boş gören bazı vatandaşlar top oynadı.

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından, yapılan "evde kalın" çağrısı üzerine İstanbul'da birçok meydan sessizliğe büründü. Beyoğlu'nda da sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldığı için sokaklar boş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni boş bulanlar, bu sabah top oynadı. Beş kişinin top oynadığı anlar kameralara yansıdı.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:34 Kaynak: DHA

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