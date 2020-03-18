Boş kalan Marmaray istasyonları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boş kalan Marmaray istasyonları havadan görüntülendi - Son Dakika

Boş kalan Marmaray istasyonları havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla toplu taşıma araçları ve sokaklar boş kaldı.

Boş kalan Marmaray istasyonları havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla toplu taşıma araçları ve sokaklar boş kaldı. Sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Marmaray istasyonları da boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boşalan Marmaray istasyonu havadan görüntülendi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. İşe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşların kendilerini eve kapatmasıyla toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray da boş kaldı. Normalde en yoğun olduğu saatlerde Marmaray'ı az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Marmaray istasyonu drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:38 Kaynak: İHA

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