Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Meydandaki güvercinler

Güvercinlere yem veren vatandaşlar

Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.