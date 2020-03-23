Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi
6 saat önce
Meydandaki güvercinler Güvercinlere yem veren vatandaşlar Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt...
Meydandaki güvercinler
Güvercinlere yem veren vatandaşlar
Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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