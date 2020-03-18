Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika
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Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

6 saat önce

Korona virüsüyle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı.

Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi, System.String[]

Korona virüsüyle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Ortaköy Meydanı'nın boş hali de havadan görüntülendi.


Korona virüsünün (Covid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsünden dolayı boş kaldı.


İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Ortaköy Meydanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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