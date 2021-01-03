Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
03.01.2021 13:23
Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.
Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.
Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine devam ediyor. Boş kalan sokaklarda yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi. Şefkatle yürütülen hayvan besleme çalışmasına, Çevre, Doğa ve Hayvanlar Koruma Polisi ile Yerel Hayvan Koruma Görevlileri de katıldı. Ayrıca sokak hayvanları için kapı önlerine 1 kap su ve 1 kap mama bırakılabileceği hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR
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