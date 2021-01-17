Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı - Son Dakika

Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı

17.01.2021 11:09

Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Şanlıurfa'nın tarihi mekanları ve sokakları fotoğraf meraklılarına kaldı.

Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı

ŞANLIURFA - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Şanlıurfa'nın tarihi mekanları ve sokakları fotoğraf meraklılarına kaldı.

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü. Özel izin alan fotoğrafçılar, Şanlıurfa'nın tarihi mekanları ile cadde ve sokaklarını fotoğraf karelerine yansıttı. Başta Şanlıurfa'nın en önemli mekanlarından olan Balıklıgöl olmak üzere birçok yeri dolaşan fotoğrafçılar, kalabalıktan yoksun kalmış alanları fotoğrafladı. Tarihi mekanları farklı bir şekilde yansıtmaya çalışan fotoğrafçılar, ilin arşivini de oluşturduklarını belirttiler.

Pandemi döneminde Şanlıurfa'nın değişik yerlerini fotoğraflama fırsatı bulduklarını belirten Murat Ayneli, "Fotoğraf sanatçısıyım, 2009 yılından bu yana amatör fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Şanlıurfa'da fotoğrafı bir yerlere, gönüllü olarak güzel yerlere taşımaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da fotoğraf çekmek için mekan olarak Balıklıgöl her gün uğrak yerimiz, ayaklarımızın her gün bizleri götürdüğü yer. Şanlıurfa'nın eski tarihi sokakları, tarihi alanlarının her tarafını fotoğraflamak bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gönüllü arkadaşlarla hafta sonları gruplar şeklinde 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi geziler yapıyoruz. Tabii bu virüsün getirdiği etkilerden dolayı artık çok fazla gezemiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında sağ olsun büyükşehir belediye başkanımız bizlere Urfa Fotoğraf Evi bünyesinde izin verdi. Biz de bu şekilde Urfa'nın güzel ve değişik yerlerini fotoğraflama fırsatı buluyoruz" dedi.

"Şanlıurfa'nın arşivini oluşturuyoruz"

Pandemi döneminde Şanlıurfa'nın fotoğraf arşivini oluşturduklarını söyleyen Mehmet Lokman Ayneli ise, "Şanlıurfa'nın yerel fotoğrafçılarından biriyim. Biz pandemi sürecinde sokakların boş kalması nedeniyle şehri hem sanatsal hem de arşivsel fotoğraflayabiliyoruz. Şanlıurfa fotoğraf konusunda çok zengin bir şehir. Fotoğraf konusunda Şanlıurfa tanıtılıp büyümeye devam ediyor. Yerel ve ulusal bazda fotoğraf yarışmalarına katılma fırsatları buluyoruz. Bunun sayesinde kendimizi geliştirip daha güzel yerler keşfediyoruz. Çektiğimiz fotoğraflarla herkesin görebileceği, herkesin paylaşabileceği kadrajlar oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şeyi bir karede anlatmaya çalışıyoruz"

Çektikleri fotoğraflarla her duyguyu aynı karede yansıtmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Sadık Alican, "Biz her olumsuzluktan güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Fotoğraf gözüyle bakarken insanlara neyi yansıtabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi sokaklarda insan yok, daha iyi fotoğraf çekilebiliyor. Bu da ilerde arşiv olarak, arşiv niteliğinde çok güzel kullanılabilir. Yani kurumlar kullanabilir, sosyal medya kullanabilir. Bir gün bir çocuk merak ettiği zaman insan kalabalığı olmadan orayı daha net görebilir. Biz şu anda onları fotoğraflıyoruz. Yani sadece her şey porte fotoğraftan ibaret değil. Şanlıurfa'da fotoğraf adına pandemi süreci olmasına rağmen üretilebilen fotoğraflar var. Genel olarak fotoğraf bir insanın ufkunu genişletebilir. Yani romanı bir kare fotoğraf anlatabilir, bir şiirin tamamını bir kare fotoğraf anlatabilir. Fotoğrafa bakan kişi zaten fotoğrafın içerisinde görmek istediğini görür" diye konuştu.

Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı
Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı
Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı
Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu'nu ulaşıma kapattı Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı
Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı Saldırgan adam, boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı         
11:02
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı         
09:45
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini         
09:24
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 11:19:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boş kalan tarihi mekanları fotoğrafçılara kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei