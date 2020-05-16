BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:-Meydanın havadan görüntüsü-Üsküdar meydandan görüntü--Meydandaki kuşlardan görüntü--Boş yollardan görüntü-Trafik ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler