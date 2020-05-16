BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'nın 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul 'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim