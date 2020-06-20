BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Bugün yapılan LGS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydan da güvercinlere kaldı. Boş kalan meydan havadan görüntülendi

Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı saatlerin 09.00'u göstermesi ile başladı. Yasak saat 15.00'e kadar sürecek. LGS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti. Kısıtlama ile birlikte yoğunluk yaşanan Üsküdar Meydanı ve Sahil yolu boş kaldı. Boş meydan güvercin ve martılara kaldı. Meydan havadan görüntülendi.