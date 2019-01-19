Boş Konutlara Sahte Kayıt Yapan Nüfus Memuru Tutuklandı
15 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'de boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı bir kişi 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.
BÜYÜKÇEKMECE'de boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı bir kişi 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı. Büyükçekmece
İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı şüpheli memur hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
'na giderek şikayetçi oldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.'nin, ilçedeki boş dairelere Eylül
, Ekim, Kasım ve Aralık
aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydettiği belirlendi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.
Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.'yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.S.'nin yapılan incelemesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken 2 yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi. Büyükçekmece Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.Ö.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:14 Kaynak: DHA
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