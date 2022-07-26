Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısı 'nın incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı 'ndaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokulu'na sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı.

Kaynak: DHA

Alibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Adli Tıp Kurumu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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