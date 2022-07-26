Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu

26.07.2022 12:52

Osmaniye'de yıkılıp, yeniden yapılması planlanan boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetlinin bulduğu ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokulu'na sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı.

Boş okul binasında çürümüş erkek cesedi bulundu

TUVALETTE ÇÜRÜMÜŞ CESET BULDU

Binaya giren hizmetli, 3 katlı okulun zemin katındaki tuvalette çürümüş erkek cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boş okul binasında çürümüş erkek cesedi bulundu

ÜZERİNDE KİMLİK YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Alibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Adli Tıp Kurumu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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