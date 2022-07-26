BOŞ OKUL BİNASINDA ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

BOŞ OKUL BİNASINDA ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

26.07.2022 14:05

OSMANİYE'de yıkılıp, yeniden yapılması planlanan boş okul binasında, çürümüş erkek cesedi bulundu.

OSMANİYE'de yıkılıp, yeniden yapılması planlanan boş okul binasında, çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokulu'na sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı. Binaya giren hizmetli, 3 katlı okulun zemin katındaki tuvalette çürümüş erkek cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: DHA

Alibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞ OKUL BİNASINDA ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
12:52 Boş okul binasının içinde çürümüş erkek cesedi bulundu
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:32 Yeğenini çöp dolu eve hapseden kadının ifadesi ortaya çıktı: Annesi olmadığımı öğrenince yemek yemeyi kesti
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: BOŞ OKUL BİNASINDA ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement