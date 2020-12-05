Boş sahiller havadan görüntülendi - Son Dakika

Boş sahiller havadan görüntülendi
05.12.2020 14:27
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Sahilleri bomboş kaldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Sahilleri bomboş kaldı. Hafta sonu on binlerce kişiyi ağırlayan turistik sahillerin boş hali havadan böyle görüntülendi.
Balıkesir'in turistik ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uymaya devam ediyor. Mevsime göre sıcak ve güneşli bir hava olmasına rağmen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık sahilleri boş kaldı. Boş kalan sahillerde belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemi yaparken boş sahiller havadan böyle görüntülendi. - BALIKESİR
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