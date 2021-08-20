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Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis - Son Dakika

Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis

20.08.2021 12:38
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kendisine getirilen boş senetleri doldurtarak icra takibi yapmakla suçlanan avukat Ö.A. (37) ile diğer 3 sanığa yargılandıkları davada toplam 88 yıl hapis cezası ve 658 bin 260 lira adli para cezası verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kendisine getirilen boş senetleri doldurtarak icra takibi yapmakla suçlanan avukat Ö.A. (37) ile diğer 3 sanığa yargılandıkları davada toplam 88 yıl hapis cezası ve 658 bin 260 lira adli para cezası verildi.

Manavgat'ta otomobil kiralama işiyle uğraşan M.B. (47), 2018 yılında otomobil kiraladığı farklı kişilerden teminat olarak boş senetler aldı. M.B., iddiaya göre araçları sağlam almasına rağmen senetleri sahiplerine teslim etmedi. M.B., aralarında gönül ilişkisi bulunan G.A.'nın (23) yönlendirmesiyle senetleri avukat Ö.A.'ya götürdü. Avukat Ö.A.'nın yönlendirmesiyle de G.A. el yazısıyla senetlerin 'alacaklı' kısmına kendi adını yazıp, miktar ve tarih bölümlerini doldurdu. Avukat Ö.A., bir velayet davası kapsamında müvekkili olduğu Durdu Kunduracı'ya da aralarında 'alacaklı' kısmının boş bırakıldığı 4 ayrı senedin yanı sıra bazı evraklar imzalattı. Kunduracı tarafından imzalanan bu senetlerin 'alacaklı' hanesinde ise S.D.G.'nin (31) adı yazıldı.

Avukat Ö.A. elindeki bu senetlerde adı bulunan 10 kişi hakkında toplam 483 bin 550 liralık asıl alacak, ayrıca gecikme faizleri ve avukatlık ücretleriyle birlikte icra işlemi başlattı. Adreslerine tebligat ulaşan 10 kişiden bazıları, bu borcun kendilerine ait olmadığını belirterek, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, bazıları ise tebligat ellerine ulaşmadığı için durumdan daha sonra haberdar oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Ö.A. ile G.A., M.B. ve S.D.G. hakkında kasım 2019'da 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame hazırladı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle ilgili dava açıldı.'BANA GELDİKLERİ ZAMAN SENETLER DOLUYDU'Yargılama sürecinde sanık Ö.A., yaptığı savunmalarda, daha önceden tanıştığı G.A.'nın, "Benim bir arkadaşımın bazı alacakları var, bunların bir kısmını başka bir avukat işleme koymuş. Diğerleri için fazla vekalet ücreti istiyor. Bunları sana verelim" dediğini söyledi. G.A.'nın M.B. ile birlikte ofisine geldiklerini belirten Ö.A., "Senetleri getirdiler, sözleşmeleri yaptık, vekaletnameleri aldım, senetleri icraya koydum. Bana geldikleri zaman senetler doluydu. Benim bir avukat olarak getirilen senetlerin gerçek alacak karşılığında alınıp alınmadığını araştırma yükümlülüğüm yoktur. Ben sadece senedi alır ve icraya koyarım" dedi.Avukat Ö.A., icra işlemi başladıktan sonra bazı alacaklıların kendisini aradığını ve böyle bir borçları olmadığını, imzaların da kendilerine ait olmadığını ilettiğini belirtti.Durdu Kunduracı'nın ise kendi müvekkili olduğunu anlatan Ö.A., "Kendisiyle 8 ayrı sözleşme yaptık. Ben kendisinin velayet davasının da aralarında olduğu farklı davalarda temsil ettim" diye konuştu. Bu davaların arasında nafaka davasının da bulunduğunu belirten Ö.A., "Nafaka davasında para yattıktan sonra yanıma gelip nafaka parasını istedi. Ben de kendisine dava masraflarını söyledim. Bunun üzerine bana yatan paranın çocuğuna ait olduğunu söyledi. Ben yine de kendisine parayı verdim. Durdu Kunduracı ofisime gelip giderken alt katta S.D.G. ile konuşmuş. S.D.G. bana kadının zor durumda olduğunu yardımcı olmak istediğini söyledi. Durdu Kunduracı'ya para vererek senet aldı" ifadelerini kullandı.'SENETLERDE ALACAKLI KISMINA BENİM ADIM YAZILDI'Sanıklardan G.A., ailesi nedeniyle tanıdığı M.B.'nin bazı alacakları olduğunu söyleyince kendisine avukat Ö.A.'nın adını verdiğini anlattı. M.B.'nin avukat Ö.A. ile görüştüğünü, ertesi gün kendisinin de Ö.A.'nın yanına gittiğini aktaran G.A., "Avukat Ö.A. bana, M.B. de kabul ederse senetlerde alacaklı kısmına benim adımı yazarak icraya koyacaklarını söyledi. M.B.'yi aradık geldi. Senetlerde alacaklı kısmına benim adım yazıldı. Hatta 3 tanesinde miktar yazmıyordu. M.B.'ye ne yazmamız gerektiğini sorduk, o bize miktarları söyledi. Ben 3 senede de hem adımı hem alacak miktarını yazarak icraya koydum" dedi.'BENDEN HABERSİZ BU SENETLERİ DOLDURUP İCRAYA VERMİŞLER'Sanık M.B., kendisinin G.A. ile gönül ilişkisi olduğunu anlatarak, "Şikayetçilerden bir kısmının bana borcu vardı, bir kısmının yoktu. Şimdi kimlerin borcu vardı tam hatırlamıyorum. G.A. ile konuşurken tanıdığı avukat olduğunu, senetleri indirimli şekilde icraya koyabileceğini söyledi. Ben bu durumu kabul etmedim. Aramızdaki ilişkiyi eşime söyleyeceğini belirterek beni tehdit etmesine rağmen ben senetleri vermedim. Daha sonra kendisini eve bırakmamı istedi. Ben kendisini eve götürürken benden habersiz boş senetleri almış. Kaç tane boş senet olduğunu hatırlamıyorum. Benden habersiz bu senetleri doldurup icraya vermişler" diye konuştuSanık S.D.G. ise Durdu Kunduracı'yı avukat Ö.A.'nın iş yerinde tanıdığını ve Ö.A.'ya zor durumda olduğunu anlatarak paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. Kendisinin Durdu Kunduracı'ya 15 bin lira borç verdiğini, avukat Ö.A.'nın kefil olabileceğini söylemesiyle de daha sonra 3 defa 10'ar bin lira verdiğini ve senet aldığını anlattı.Davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların birlikte hareket ederek bir bütün halinde zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçunu işlediklerini belirterek, 8 kez ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.MAHKEME 4 SANIĞA DA İTİRAZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE HAPİS CEZASI VERDİ

9 Temmuz'daki karar duruşmasında sanıklardan avukat Ö.A.'ya toplam 29 yıl 7 ay hapis ve 218 bin 300 TL adli para cezası; sanık G.A.'ya 26 yıl 6 ay hapis ve 207 bin 480 lira adli para cezası; sanık M.B.'ye 26 yıl 6 ay hapis ve 207 bin 480 lira adli para cezası, sanık S.D.G.'ye de 5 yıl 5 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme ayrıca avukat Ö.A.'nın avukatlık sıfatının sağladığı yetkiyi kötüye kullandığını belirterek, 29 yıl 7 ay süresince avukatlık yetkisini kullanmasının yasaklanmasına hükmetti.


Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis
Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis

Dolandırıcılık, Para Cezası, Manavgat, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boş senetleri düzenleyip icraya koyan biri avukat 4 sanığa toplam 88 yıl hapis - Son Dakika


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