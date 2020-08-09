Boş sokak için 10 TL alan değnekçiler gözaltına alındı - Son Dakika

Bakırköy'de boş sokağa araç park edenlerden 10 TL para talep eden iki korsan otoparkçı (Değnekçi) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri Bakırköy ilçesinde korsan otoparkçılık (Değnekçilik) yapan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda boş sokak içerisinde araç park eden vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen S.Ç. ve N.E. isimli iki kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden S.Ç.'nin 13'ü değnekçilikten olmak üzere 25 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri süren şüphelilere Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

(İHA)