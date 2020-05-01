Boş sokaklarda türkülü, şarkılı temizlik - Son Dakika

Boş sokaklarda türkülü, şarkılı temizlik

Temizlik görevlileri, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden boş kalan sokakları mesai arkadaşlarının yanık türküleri eşliğinde topladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediye temizlik görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden 1 Mayıs günü boş kalan sokaklardaki çöpleri mesai arkadaşlarının söylediği türküler eşliğinde topladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 Mayıs işçi bayramında Kozan belediyesi temizlik işlerinde görevleri temizlik işçileri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik yaptılar. Temizlik işçilerinden Yusuf Şahbaz, işini türkü söyleyerek icra etmeyi çok sevdiğini söyleyerek "Şerefimle, onurumla çalışıyorum. Ekmeğimi alın terimle kazanıyorum" dedi.

Uzun yıllardır temizlik hizmetinde görevli olduğunu belirten Şahbaz, Ferdi Tayfur, Ceylan, Müslüm Gürses gibi sanatçıları çok sevdiğini belirterek, şarkı ve türküler eşliğinde Kozan sokaklarını temizledi. Şahbaz'ın mesai arkadaşları da, söylediği türkülerin de katkısı ile işlerini severek yaptıklarını ifade ederek tüm emekçilerin işçi bayramını kutladılar.