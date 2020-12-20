Boş sokakta kaz gezintiye çıktı - Son Dakika

Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
20.12.2020 10:22
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ'da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ'da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.
-İHA-
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