BOŞ SU KANALINA UÇAN ARAÇTAKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika
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BOŞ SU KANALINA UÇAN ARAÇTAKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

20.09.2022 15:58

GAZİANTEP'te, içi boş su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hacer P. (35) ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı.

GAZİANTEP'te, içi boş su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hacer P. (35) ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı.

Olay, öğleden sonra Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer P. yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjde içi boş su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Hacer P. ile yanındaki oğlu Yusuf P. hafif yaralandı. Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaynak: DHA

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