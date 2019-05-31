Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı
1 saat önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:54 Kaynak: AA
'un Şebinkarahisar
ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kozluca
köyündeki bir elektrik iletim hattında çalışma yapan işçiler, boş olan sulama havuzunda çok sayıda domuz yavrusu görünce itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan domuz yavrularını çıkardı.
Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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