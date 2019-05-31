Son Dakika Haberleri: Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı
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Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kozluca köyündeki bir elektrik iletim hattında çalışma yapan işçiler, boş olan sulama havuzunda çok sayıda domuz yavrusu görünce itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan domuz yavrularını çıkardı.
Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:54 Kaynak: AA
Kozluca, Şebinkarahisar, Giresun, İtfaiye, Güncel
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