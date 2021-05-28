Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Seyir halindeki cenaze aracının arkasında bulunan tabut bir anda yola düştü, o anlara tanık olan vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı.
Tabut metrelerce yolda sürüklenirken, içinin boş olduğu öğrenilmesiyle rahat bir nefes alındı.Garip olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi - Son Dakika