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"Boş tuval"le destek bulan İrem, büyük mutluluk yaşıyor - Son Dakika

"Boş tuval"le destek bulan İrem, büyük mutluluk yaşıyor

18.11.2021 11:02
"Boş tuval"le destek bulan İrem, büyük mutluluk yaşıyor

Van'da, "Hayallerim tabloya sığmayacak kadar büyük" diyerek boş tuvalle resim sergisine katılan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İrem Dede, aldığı destekler sayesinde eğitimine devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Van'da, "Hayallerim tabloya sığmayacak kadar büyük" diyerek boş tuvalle resim sergisine katılan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İrem Dede, aldığı destekler sayesinde eğitimine devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çaldıran ilçesinde 21 öğrencinin hayallerini resmettiği sergiye boş tuvalle katılarak ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkati çeken Dede, sesinin duyulmasının ardından kendisine verilen desteklerle mutlu oldu.

Maddi sıkıntılar nedeniyle zor durumda olan 12 çocuklu ailesinin ortaokuldan sonra kendisini okutamayacağını düşünen İrem'e Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sahip çıktı, birçok yerden hayırseverler de destek mesajları verdi.

Bakan Özer'in talimatıyla aileyi ziyarete eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ortaokuldan sonra da İrem'in eğitimine devam etmesi için gereken desteğin verileceğini ve masraflarının karşılanacağını aileye iletti.

Birçok ilden hayırseverin de giyim ve kırtasiye yardımında bulunduğu İrem, başarılı olup kendisine ve ailesine verilen destekleri boşa çıkarmamayı hedefliyor.

"Kimse hayal kurmaktan vazgeçmesin"

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Doyumalan Mahallesi'nde yaşayan Bahyettin ve İnci çiftinin 12 çocuğundan 7'ncisi olan İrem Dede, AA muhabirine, okuyup kırsaldaki kız çocuklarına örnek olmak istediğini söyledi.

Öğretmen olarak çocukların eğitimine katkı sunmayı hedeflediğini vurgulayan İrem Dede, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum çünkü hayatımda birçok şey değişti. Artık bir hedefim var ve hayallerimi gerçekleştireceğim. Bundan sonra daha çok çaba sarf edip, daha çok ders çalışıp hayatımda iyi şeylerin olmasını sağlayacağım. Hem Milli Eğitim Bakanımızdan hem de birçok kişiden destek mesajları aldık. Bakanımızın yüzünü kara çıkarmayacağım. Başarılı olup herkese örnek olmak istiyorum, kız çocuklarına umut olmak istiyorum. Kimse hayal kurmaktan vazgeçmesin. Ben hayal kurdum ve okuma hayalimi gerçekleştireceğim. Bunun için çok mutluyum. Haberlerden sonra aldığım destek mesajları sayesinde babam da beni okutmaya çok olumlu bakıyor. Bunun için çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum."

"Çocuğumun daha iyi okullarda okutulmasını isterim"

İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan baba Bahyettin Dede ise çocuklarının okumasını çok istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

Çocuklarının eğitime devam etmesi için destek mesajları aldığını belirten Dede, "Milli Eğitim Bakanımızın bize sahip çıktığı iletildi. Allah onlardan razı olsun. Çocuğumun daha iyi okullarda okutulmasını isterim. Bir yandan buruk bir yandan sevinçli duygular içerisindeyim. Bir çocuğum kanser hastası ve onun tedavisi ile uğraşıyorum. Çocuğumun sağlığına kavuşması için desteğe ihtiyacımız var. Bir gelirimiz yok. Bir oğlum asker, 6 öğrenci okutuyorum." dedi.

Ziya Selçuk, Çaldıran, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Boş tuval'le destek bulan İrem, büyük mutluluk yaşıyor - Son Dakika


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