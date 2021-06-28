Boş yolda aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

İstanbul'da kısıtlama günü boş yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, E-5 karayolunda aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 34 ZE 1225 plakalı aracın sürücüsü, E-5 karayolu Büyükçekmece istikameti Haramidere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Büyükçekmece istikametinde kısıtlamaya rağmen uzun araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL