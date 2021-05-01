Esenyurt'ta bir araç boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı. Sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Esenkent Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BHB 146 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde olan ve içinde bir baba ile oğlunun bulunduğu 34 UR 8900 plakalı araca çarparak takla attı. Kaza sonrası vatandaşlar takla atan sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Öte yandan, kapanan yolcu açmak için seferber olan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

"ŞOK OLDUK"

Kaza sırasında park halindeki araçta 3 yaşındaki oğluyla beraber bulunan baba kazaya ilişkin, "Araç içindeydi. Oğlum burada, bende ekmek almaya gittim. Oğlum arabaydı. Geldim gördüm ama kaçacak bir yerim kalmadı zaten park halindeydi. Bu arabaların hepsi park halinde. Vurduğu gibi zaten şok olduk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan feci kaza, anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki araca çarptıktan sonra takla atması yer aldı.

(Furkan Karadeniz - Murat Delice İHA)