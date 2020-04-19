Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada - Son Dakika

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Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada
6 saat önce
Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde yollardaki sessizlik kameraya böyle yansıdı Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilmesinin 2'inci gününde yollar boş kaldı.
Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde yollardaki sessizlik kameraya böyle yansıdı
İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilmesinin 2'inci gününde yollar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. Gününde tarihi yarımadada sessizlik bir dakikalık görüntülerde kameralara böyle yansıdı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasının ikinci gününde tarihi yarımada bulunan Fatih'ten Taksim'e giden yolculukta 1 dakikalık görüntüler kameraya yansıdı. Sessizliğe bürünen yollarda polis, sağlık ekipleri ve sadece görevli araçların haricinde araçların ve vatandaşın olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:15 Kaynak: İHA
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