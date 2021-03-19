BURSA Boş yüzme havuzunda mahsur kalan sincabı çiftçiler kurtardı - Son Dakika

İznik ilçesindeki Elbeyli Mahallesi Kabaçınarlar mevkisinde zeytin ağaçlarını budayan çiftçiler, inşaat halindeki bir villanın bahçesinden ses geldiğini fark etti. Villanın bahçesine giren çiftçiler, içi boş olan yüzme havuzunda mahsur kalan sincap ile karşılaştı. Korkuyla sağa sola kaçışan

İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı