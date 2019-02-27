Boş Zamanlarını Üreterek Değerlendiriyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 yıl önce işletme açan Nazan Cesur, ev hanımlarına örgü işini öğretiyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 yıl önce işletme açan Nazan Cesur, ev hanımlarına örgü işini öğretiyor.



Nazan Cesur, işletmesinde ev hanımlarına hem ip satıyor hem de ücretsiz olarak örgü tekniklerini öğretiyor. 2 yıl önce açtığı işletmesinde sadece birkaç çeşit ip satmaya başlayan Cesur, şu an için yerinin yetersiz geldiğini ve ilerleyen zamanda da örgü kafe adı altında bir işletme açmayı planladığını ifade etti. Nazan Cesur, "Ev hanımıyım. Evde örgü örerken insanlara nasıl faydalı olabilirim düşüncesiyle, hobi evi adı altında iplik dükkanı açtım. Burada ipleri satıyorum, aynı zamanda burada öğrencilere ücretsiz kurs veriyorum. İnsanlara ip vermekten daha fazla fikir vermek de çok önemli diye düşünüyorum. Burada standart yüncülerden ziyade hem özgü kursları hem de örgü teknikleri, internette görüp ulaşamadığınız yünler ve birçok ip çeşidi ve model çeşitleri gösteriyoruz. Standart bir ipçiden ipinizi alıp çıkabilirsiniz ama burada hem ipiniz alıp hem de modelinizi bulup güzel örgüler öğrenip ve herkes tarafından beğenilecek, kullanılabilecek hale getiriyoruz. En önemlisi burada fikir verip tekniklerini öğretiyoruz. İstiyoruz ki evde oturan ev hanımları üretsin ve ürettiklerini satabilsin. Benimde burada bir nebze payım olursa bende çok mutlu oluyorum. Ev hanımları dükkana geliyorlar, birçok çeşitli ipleri alıyorlar ama genellikle internette görüp de sıra dışı ipler, aksesuarlar, örgü tekniklerini ben öğrenipte yapabilir miyim dediğiniz her şekilde yardımcı oluyorum. Kim ne yapmak isterse severek ve içtenlikle yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Yaralı Adam, Sırtına Saplanan Bıçakla Sigara İçmeye Çıktı

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu

İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı