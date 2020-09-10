BOSAB'ta 1. etap yağmur suyu alt yapı çalışmaları başladı

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde (BOSAB) 1. etap yağmur suyu alt yapı bakım çalışmaları başlatıldı.

BOSAB'ın güneyinde bulunan yedi adet havzanın yüzyıl boyunca yağabilecek yağmur oranı hesaplanarak tamamlanan 1. etap projesinde bağlantılarla birlikte 11 bin 357 metrelik şebeke hattı bulunuyor. Toplam kapasitesi 8482 litre/saniye olan projenin 31 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, OSB Müteşebbis Heyet Başkanı, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın önderliğinde, DSİ, Orman Bölge ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa hareket ederek bünyelerinde hizmet veren sanayiciler için en verimli yatırımı planladıklarını söyledi. Yıl sonunda tamamlanacak olan 1. etap sonrasında OSB'lerinin batı bölümünün yağmur suyu, kanalizasyon gibi bütün alt yapı eksiklerinin tamamlanıp, cadde ve sokak kaplama işlerine başlamayı planladıklarını belirten Akyıldız, 2. Etap alt yapı planlarının tamamlandığını ve 2021 yılı bahar ayları içerisinde yapımına başlanacağını söyledi. Akyıldız, BOSAB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp müteşebbis heyet tarafından onaylanan yatırım planları doğrultusunda 2023 yılına gelmeden OSB'lerinin hak ettiği alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak, Bursa'ya örnek gösterilen bir sanayi bölgesi kimliği kazandıracaklarını ifade etti. - BURSA