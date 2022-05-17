Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu

17.05.2022 22:24

Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu Bursa'da taşınma kararı alınan hurdalıkta meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'da taşınma kararı alınan hurdalıkta meydana gelen yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan geri dönüşüm tesislerinin taşınması kararının ardından boşaltılan iş yerlerinde kalan hurda malzemeler bir anda alev aldı. Plastik malzemelerin çok olması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yükselen siyah duman şehrin birçok noktasından görünürken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, işyeri sahipleri muhtemel yangınlara karşı itfaiye ekipleri tarafından uyarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu
Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu
Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu
Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu

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Son dakika haberleri | Bursa'da boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu Son dakika haberleri | Bursa'da boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kaynak: İHA

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşaltılan hurdalıktaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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