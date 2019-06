Boşaltılan mahallede tek başına korkutan yaşam Gaziantep 'te bir çift, bir kısmı su altında kalan diğer kısmı ise yıkılarak harabeye dönüşen mahallede tek başlarına yaşıyorEvlerinin sular altında kalması an meselesi olan çift, anlaşamadığı kardeşlerinin açtığı mahkemeden çıkacak mutlu haberi bekliyorGAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin 17 kilometre güneyindeki Sacır Suyu üzerinde yapılan ve bu yıl Aralık ayında su tutumunun yapıldığı Doğanpınar Barajı'nın su seviyesinin yükselmesinin ardından bir kısmının sular altında kalmasının ardından tamamen boşaltılan Kaşyolu Mahallesi'nde sadece Fatma ve Halaf Kanuşağı çifti, mahallede yalnız kaldı. Evi sular altında kalması an meselesi olan çift, bir kısmı su altında kalan diğer kısmı da yıkılan mahallede yaşam sürüyor.DSİ tarafından yapımına 2013 yılında başlanılan ve bölgedeki 16 mahallenin arazilerinin sulanacağı Doğanpınar Barajı'nda Aralık ayında su tutumuna başlanıldı. Kış aylarında yağışın bol olmasıyla birlikte baraj seviyesinde yükselme oldu. 80 bin dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı barajın su seviyesinin yükselmesiyle bölgedeki 3 mahalle boşaltıldı.Mahalleli gösterilen yeni evlerine taşındıBoşaltılan Kaşyolu Mahallesi'ndeki evlerin bir kısmı su altında kalırken, diğer kısmının ise yıkımı gerçekleştirildi. Terk edilen mahalle martı ve karabatakların yuvası haline gelirken, mahallede yaşayanlar ise verilen istimlak bedelleri ile devletin barajın yakınında gösterdiği arazilerde yeni yaptıkları evlerine yerleşti. Harabe ve viran bir görünüme sahipİstimlak bedeli için kardeşleri ile mahkemelik olduHarabe ve viran bir görünüme sahip mahallede yaşayan Fatma ve Halaf Konuşağı çifti ise taşan baraj sularının kapılarına dayanmasına rağmen mahalleyi terk edemedi. Halaf Konuşağı'nın 7 kız kardeşi de babalarından kalan arazinin istimlak edilmesi nedeniyle ödenecek paradan pay istedi. Kardeşleri ile istimlak bedeli nedeniyle mahkemelik olan Halaf Konuşağı, 2 yıldır süren mahkemenin sonuçlanmaması nedeniyle parayı alamadı. İstimlak bedelini alamadığı için yeni bir ev yapamayan çift, evlerinin her an su altında kalma riskine rağmen mahallede tek başına yaşıyor.Davanın uzadıkça uzadığını belirten 5 çocuk babası Halaf Kanuşağı, son davanın ise 4 ay sonraya ertelendiğini ifade etti."Burada yaşamaktan korkuyoruz"Mahallede tek başlarına yaşamakta çok zorlandıklarını anlatan Halaf Konuşağı, can güvenliklerinin de olmadığını vurgulayarak, "Şuanda devletin bana vermiş olduğu araziye ev yaptıracak param yok. Köyde bir tek ben kalmışım. Her taraf yıkıldı, gece olduğu zaman hırsızlar geliyor. Biz burada korkuyoruz. Yaz olduğundan dolayı su seviyesi bahçe duvarımın dibinde kış geldiği zaman su, benim evime kadar gelecek. Mahkememizin bir an evvel sonuçlanmasını istiyoruz. Maddi durumum olmadığı için de köyden çıkamıyorum. Mahkemenin arsama ne kadar para vereceğini de bilmiyorum" dedi."Psikolojimiz bozuldu"Kırsal mahallede yalnız kaldıkları için psikolojilerinin bozulduğunu belirten Fatma Kanuşağı ise, "Gördüğünüz gibi köyümüz harabe oldu. Burada bir tek biz kaldık. Bizim psikolojimiz bozuldu. Gidecek yerimiz yok. Suyun her yükselmesinde psikolojimiz daha bozuk oluyor. Kışın su seviyesi bahçemize dayandı, kışın da herhalde su bizi içine alır. Arsamız var ama parasızlıktan dolayı evimizi yapamıyoruz. Eşimin kız kardeşleri bizi mahkemeye verdiler. Yerimiz köy boşluğu ama dava uzuyor, mahkemeye uzuyor. 4 ay sonra duruşma olacak. Kışın para alınacak mı? Alınmayacak mı? Bilmiyoruz. Mahkemenin bir an önce sonuca kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.Çift, tüm zorluklara rağmen babadan kalma evlerinde tüm olumsuzluklara inat yaşamlarını sürdürürken, mahkemeden ise sıkıntılarını hafifletecek bir karar çıkmasını bekliyor.