9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum - Son Dakika
Üye Girişi

9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum

24.07.2022 14:38

Bursa'da teyzesinin çöplerle dolu bir odada kilit altında tuttuğu 9 yaşındaki Muhammet, perişan halde bulunmuştu. Harekete geçen polis ekipleri küçük çocuğun teyzesi Kamuran Pınar'ı yakaladı. Kamuran Pınar'ın savcılıktaki ifadesinde, "Annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2)

YEĞENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2)

"7 AYDIR ELEKTRİK VE SUSUZ YAŞIYORLARDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, "Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2)

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'yı (9) 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (2)

"ANNESİ İSTEMEDİĞİ İÇİN YEĞENİME BEN BAKIYORDUM"

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A.'nın savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi.

YORUMLAR
500
Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi Doğum gününde kazada ölen mobilyacı ve eşi toprağa verildi
Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:38 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 15:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: 9 yaşındaki yeğenini çöp evde hapseden teyze konuştu: Annesi istemediği için ben bakıyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement