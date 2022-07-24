Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4) - Son Dakika
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Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4)

24.07.2022 18:17
Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4)

YEĞENİNİ 'ÇÖP EVDE' ALIKOYAN TEYZE YENİDEN GÖZALTINA ALINDIBursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A.

YEĞENİNİ 'ÇÖP EVDE' ALIKOYAN TEYZE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A.'yı (9) 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek.

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/BURSA,


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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4) - Son Dakika
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