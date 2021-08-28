Boşaltılmış askeri alanda çıkan çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde boşaltılan askeri bölgedeki binanın çatısından çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Göle ilçesinde bulunan ve boşaltılmış olan askeri kışladaki 2 katlı binada meydana geldi. Kışla içerisinde bulunan binanın çatısında çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Göle ilçe belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ARDAHAN