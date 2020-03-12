Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

Boşaltım sisteminin, bedenin dengelenmesi adına oldukça önemli bir yere sahiptir.



Boşaltım Sistemi Nedir?



Üreterler, böbrekler ve idrar kesesinden oluşmuş olan boşaltım sistemi, yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin atılmasından sorumludur. Vücut işlevinin devamlılığı adına hücrelerden atık maddelerin dışarı atılması gerekir. Boşaltımı yapılır olan zararlı atık maddeler; karbondioksit gazı, madensel tuzların ve suyun fazlası, üre, safra salgısı, amonyak, ürik asit şeklinde sıralanabilir.



Boşaltım yapılırken, hücrelerde oluşmuş olan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınıp kana karışmış zararlı madde ve bedenin ihtiyacından çok alınan faydalı maddeler dışarı atılır. İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturmuş olan organlar sırasıyla; böbrekler, idrar kanalları, idrar torbası ve üretra şeklindedir.



Boşaltım Sistemi Organları



İnsan bedeninin olmazsa olmazları boşaltım sistemi organları türlü görevlere sahiptir. Tüketici varlık olan insan, boşaltım sistemi organlarına sahiptir. Bu organlar;



Böbrek



Böbrekler; bel hizasında, karın boşluğunun arkasında, bel omurlarının iki tarafında biri sağ biri solda olmak üzere iki adet olup, kuru fasulyeye benzeyen koyu kırmızı renkli organlardır.



İdrar Kanalı



Böbreklerin havuzcuk bölümüne bağlı olan ve orada toplanan idrarı, idrar torbasına taşıyan, düz kaslardan oluşan kanaldır.



İdrar Kesesi



Üreterle böbreklerden gelmiş olan idrarın vücut içerisinde toplandığı bölgedir. İdrar torbası güçlü kaslardan yapılmış olup gerektiği zaman idrarı depolar. Burada depolanan idrar, buraya bağlı olan üretradan vücut dışına atılmaktadır.



Üretra



İdrar torbasında depolanmış olan idrarın vücudun dışına atıldığı bölgedir.



Akciğer- Deri- Karaciğer



İnsanlarda deri, akciğer, kalın bağırsak, karaciğer gibi organlar boşaltım yapan başka organlardır.



Bağırsaklar



Kalın bağırsak; ince bağırsak içerisinden kana geçmeyen, sindirilemeyen gıdalar ile madensel tuzlar, su, gıda atıkları, vitaminler ve safra sıvısının depolanmasını, burada oluşan atık maddelerin ise sindirim sisteminin son kısmı olan anüse iletilip anüsten dışkı yolu ile vücudun dışına atılmasını sağlamaktadır.



Boşaltım Sistemi Organları ve Hastalıkları Nelerdir?



Boşaltım sistemi; insan vücudundaki en mühim sistemler arasında yer almaktadır. Boşaltım sisteminde ortaya çıkacak her çeşit problem daha büyük sorunlara yol açabilmektedir.



Böbrek Yetmezliği,



Böbrek Taşı,



Albümin,



Üremi,



Nefrit,



Mesane İltihabı.



Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Boşaltım Sistemi Görevleri



Böbrek



Fasulyeye benzemesi ile bilinen böbrek organı bel hizasında bulunur. Sağ ve sol olmak üzere iki yanda yer alan böbrekler yaklaşık olarak 150 gram ağırlığındadır. Kanda bulunan atıkları süzüp vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında vücutta su dengesini sağlamaktadır.



Üreter



Üreter, idrar kesesiyle böbrekleri birbirine bağlayan kanal biçimindeki yapıdır. İdrar borularının görevi böbreklerde oluşmuş idrarın, keseye ulaşmasını sağlamaktır.



İdrar Kesesi



İdrar kesesi; böbreklerden süzülmüş olan idrarın biriktiği kısımdır. Burada, idrar belirli bir seviye sonrasında tuvalet ihtiyacını ortaya çıkarır.



Üretra



Üretra, idrar kesesinde birikmiş olan idrarın vücut içerisinden atılmasını sağlayan kanal şeklindeki yapıdır. Bunun dışında üretra, erkeklerin sperminin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.



Akciğerler- Karaciğer, Kalın Bağırsak- Deri



Vücutta boşaltım işlemini yapan organlar yukarıda sayılanların yanı sıra dört organ bakımından da gerçekleştirilir. İnsan vücudunda bulunan ve boşaltım yapmak ile görevli olan başka organlar; deri, akciğerler, karaciğer ve kalın bağırsak şeklinde sıralanır. Bu organlarda boşaltıma yardımcı olan organlar arasında yerini alır.