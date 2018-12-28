Boşanan Babaya 'Çocukla Pastanede Görüş' Kararı

Boşanan babaya 'Çocukla pastanede görüş' kararı Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneğinden karara tepkiİZMİR - Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, Kocaeli Gebze'de eşinden boşanan babanın, çocuğunu haftada belli saatlerde belirlenen bir...

Boşanan babaya 'Çocukla pastanede görüş' kararı

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneğinden karara tepki



İZMİR - Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, Kocaeli Gebze'de eşinden boşanan babanın, çocuğunu haftada belli saatlerde belirlenen bir pastanede ve annenin bir yakını nezaretinde görebilmesini içeren mahkeme kararına tepki gösterdi.

İzmir'de kurulan Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği, eşinden boşandıktan sonra müşterek çocuklarını mahkeme kararlarına rağmen görebilme konusunda sorunlar yaşayan babalara Türkiye genelinde destek oluyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kocaeli Gebze'de verilen mahkeme kararının ellerine ulaştıklarını belirten dernek başkanı İbrahim Aksoy, "Kocaeli Gebze'de görülmekte olan bir boşanma davasında, eski eşin talebi üzerine mahkeme, geçici velayeti anneye verilen çocuğun, babayla belli adresteki belli bir pastanede annenin bir yakınının nezaretinde görüşeceğine karar veriyor. Ayda iki defa 2'şer saat çocuğunu gören babanın çocuğuna nasıl bir babalık yapması bekleniyor? Ayda 2'şer saat babasını gören bir çocuğun o kişiyi babası olarak algılaması da mümkün değil" diyerek karara tepki gösterdi.

"Pastane kapanırsa baba çocuğunu nerede görecek?"

Dernek olarak Türkiye genelinde bu tip sorunlar yaşayan herkese kapılarının açık olduğunu, söz konusu davadaki babaya ise ulaşamadıklarını belirten Aksoy, "Kararda, çocuğu ancak davacının bir yakını nezaretinde ve bir pastanede olacak hükmü var. Pastane kapanırsa baba çocuğunu nerede görecek? Davacının yakını çocuğu götürmek istemezse nasıl görüşecekler? Baba, pastanenin ortasında başka insanların yanında, karşı tarafın refakatçisinin yanında çocuğunu nasıl sevecek? Bu kararla baba ile çocuk anca ayaküstü bir çay içebilirler. Baba ile çocuğun ilişkisi neredeyse imkansız hale getirilmekte. Mahkemelerin, boşanmak için müracaat eden eşlerin taleplerini değil, çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı. Söz konusu davadaki babaya ulaşamadık. Pastaneyi bulduk ancak oradaki yetkililer onca kalabalıkta tabii ki durumu fark etmemişler. Eğer baba, çocuk ve refakatçi pastaneye gelir ve onlar da fark ederse babaya bize ulaşmalarını söyleyecek" dedi.

"İnsan hakkı ihlali"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin verdiği birçok kararın olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Kararlarda 'ebeveyn ile çocuk arasındaki aile hayatı tarih ve saat verilerek kısıtlanamaz' deniyor. 'Boşandıktan sonra çocuklar üzerindeki medeni haklar eşittir' hükmü de var. Böyle bir kararda eşler arası eşitlikten bahsetmek mümkün müdür? Bu kararda hem babanın hem de çocuğun hakkı kısıtlanıyor. Bu da doğrudan insan hakkı ihlalidir."

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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