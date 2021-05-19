Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi

19.05.2021 09:25

Çankırı'da evliliklerini sona erdirerek boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal paylaşımı sebebiyle çıkan kavgada 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sokak ortasında yaşanan ve M.Ç. adlı kadın ile yakınlarının darp edilerek yerlerde sürüklendiği kavga anı saniye saniye bir cep telefonu kamerasına görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.

SOKAK ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

'VALİ'DEN AÇIKLAMA: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Çankırı, Şehit, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR (6)
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