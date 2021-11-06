İki aile arasındaki silahlı kavganın ardından çevik kuvvet ekipleri hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavga sonrası Çevik kuvvet ekipleri Hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanan çiftin aileleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayın ardından silahlı kavgada yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekipleri hastanelerin acil servis girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler hastaneye giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlıyor.