Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı - Son Dakika

Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı

6 saat önce

Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı Aracını gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, Kurtuldum' yazdı Boşandıktan sonra bunu yaptı, gören şaşkına döndü Boşanmasını göbek atarak kutladı Antalya'nın Alanya ilçesinde eşinden boşanan Rıdvan Eren...

Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı

Aracını gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, Kurtuldum' yazdı

Boşandıktan sonra bunu yaptı, gören şaşkına döndü

Boşanmasını göbek atarak kutladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eşinden boşanan Rıdvan Eren (27), otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine 'Boşandım çok mutluyum, Kurtuldum' yazarak konvoy eşliğinde tur attı. Kredi çekerek evlenen ve yaklaşık 500 bin TL zararı olduğunu söylen Eren, boşamasını oyun havası eşliğinde oynayarak, kutladı.

Alanya'da yaşayan Rıdvan Eren (27), yaklaşık 1 senedir nişanlı kaldığı kız ile evlenme kararı aldı. Eren, düğün masraflarını için kendisine ait evi ipotek yaparak 450 bin TL kredi çekerek evlendi. Çift, 2 aylık süren evliğinde şiddetli geçimsizlik ile ailevi sebeplerden dolayı boşanma kararı aldı. Eren, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleten, arka, yan ve plaka kısmına 'Boşandım çok mutluyum, Kurtuldum' yazısı yazdırarak, damat gibi giyindi. Daha sonra da arkadaşlarıyla araç konvoyu oluşturup kornalara basarak şehir turu attı. Konvoyu gören çevredekiler ise şaşkına döndü. Turun ardından Damlataş Mağarası Otoparkına gelen Eren, burada aracından açtığı oyun havası ile boşanması oynayarak kutladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamada Eren, bir süre oynadı.

"Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil"

Kutlamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Eren, evliliğin 2 ay sürdüğünü aktardı. Eren, " Şuanda boşandım çok mutluyum. Düzen üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabii bunu sonradan anladım. Bu organizasyonu mutluluğumdan dolayı yaptım. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil. Yaklaşık 500 bin TL bir zararım oldu. Sorun yok ayaktayım çok şükür, boşandım çok mutluyum" dedi.

"Neyin günah neyin haram olduğunu daha iyi biliyorlar"

Evlilikten dolayı çok zarar ettiğini belirten Eren, " 200 bin TL'lik takı takmıştım. Takıları da geri alamadım. Ancak sorun yok. Kendileri dini daha iyi bildikleri için yani neyin günah neyin haram olduğunu daha iyi biliyorlar. Ben bir şey demiyorum" diye konuştu.

"Herkes vicdanıyla ve adabıyla evlensin"

Bundan sonra evlenmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Eren şunları söyledi: "Tabi ki olursa olacak. Evlenecek olan gençlere de tavsiyelerde bulunan Eren, "Sadece kendilerini bilsinler yeter. Herkes vicdanıyla ve adabıyla evlensin. Süreç anlaşmalı bir şekilde gidiyorsa sorun yoktur. Bir insan gidişinden belli olur. Biz sadece imza parası 10 bin TL verdik, sadece hava parası."

Boşanan genç, konvoy ve oyun havasıyla mutluluğunu kutladı

Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

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