Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı

6 saat önce

İZMİT'te, doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri merkezinde boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) tabancayla başına eteş ederek öldüren Kerem Tuğral (44) hakkında iddianame hazırlandı.

Boşandığı eşi Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı, System.String[]

İZMİT'te, doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri merkezinde boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) tabancayla başına eteş ederek öldüren Kerem Tuğral (44) hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Kerem Tuğral'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep ederken, Tuğral'ın üzerinden çıkan mektupta eşini öldürmeyi düşündüğü, bunun için uygun zamanı beklediği ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim tarihinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri merkezinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen yıl Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem Tuğral çağırıldı. Kerem Tuğral içeri girer girmez tabanca ile Ayşe Acar'ın başına bir el ateş ederek öldürdü. İntihar etmeye çalışan Kerem Tuğral, teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. Kerem Tuğral tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, eski eşini öldüren Kerem Tuğral hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede, Ayşe Acar'ın 3 Ekim 2019 tarihinde karakola yapmış olduğu şikayet de yer aldı. Ayşe Acar eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek, Kerem Tuğral'ın cep telefonu ile kendisini arayarak, "Seni üzerim, seni öldürürüm, senin kafana bir şarjör mermi boşaltırım" gibi sözler söylediğini, kendisini rahatsız etmemesi için 29 Eylül 2019 günü buluştuklarını, eski eşine ileride evlenebileceğini söylediğini, Kerem Tuğral'ın hakaret ettiğini, kendisine tokat attığını belirtti. Ayşe Acar'ın müracaatı ile ilgili Kocaeli 2. Aile Mahkemesi'nin verilen tedbir kararının 1 ay süreyle onaylanmasına ilişkin evrak dosya içerisine eklendi.

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI MUKTUBUNDA ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonrası Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan intihar mektubu da iddianameye eklendi. Kerem Tuğral'ın mektubunda, "Ben gidiyorum giderken Ayşe'yi de götürüyorum, o her şeye rağmen iyi bir insan hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. Bu 20 gündür vardı kafamda, uygun zamanı bekliyordum" yazdığı görüldü.

Kerem Tuğral ifadesinde, eski eşinin boşandıktan sonra başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek, bu durumu eşine sorduğunda inkar ettiğini, eşini öldürmeyi düşündüğünü, daha önce kendisini de öldürmeyi denediğini söyledi. Kerem Tuğral, olay günü eşini görünce bir anda karar verip silahla vurduğunu, silahı birkaç aydan beri taşıdığını belirtti. Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan mektubu olaydan birkaç gün önce yazdığını, abonelik işleri için gideceğini bildiğini, ancak normalde gitmemesi gerektiğini, kendisi olmadan işlemleri halledemedikleri için gittiğini ifade etti. Tuğral daha önce yaşanan olayla ilgili olarak ise tehdit ve darp olayının doğru olduğunu, çocukları olduğu için evlenecekse resmi olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, dini nikahlı olursa farklı şeyler yapacağına dair beyanda bulunduğunu belirtti.

Kerem Tuğral hakkındaki iddianame kabul edilirken, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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