Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi

12 Ocak'ta, Erkan Emiroğlu (38) 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38) ile konuşmak için Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'ndeki evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

YANICI MADDEYİ ÜZERİNE DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu yanıcı madde olan jeli, Elvan Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY SONRASI KAÇTI

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından Emiroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

HASTANEDE 4 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ

Erkan Emiroğlu ile babası Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmaya sanık Emiroğlu, cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı, Tahsin Emiroğlu ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya hastanedeki 4 aylık tedavisinin ardında taburcu edilen Elvan Sözkesen de katıldı. Sol elinde ve boynunda sargı bulunan Sözkesen'in yüzündeki yanık izleri de dikkat çekti.

"ÇATIR ÇATIR YANARKEN BENİ İZLİYORDU"

Duruşmada söz alan Elvan Sözkesen olay gününü şu sözlerle anlattı: "Olay günü saat 08.30 sıralarında çocuklarımı sabah okula gönderdim. Bu sırada kayınpederim aradı. Erzak getireceğini söyledi. Allah razı olsun, arada bize erzak getiriyordu. Bunu da Erkan'dan gizli yapıyordu. Onu da tehdit ediyordu. Beni tekrar arayarak, aşağıya geldiğini söyledi. Ben de 7'nci kattaki dairemden çıkarak, asansöre binip aşağıya indim. Erzakları alarak, tekrar asansörle eve çıktım. Asansörün kapısı açıldığında bir anda Erkan'ı karşımda gördüm. 'Çocukları görmeye geldim' dedi. Ben de çocukların okula gittiğini söyledim. 'Ben zaten çocukları gördüm' dedi. 'O zaman neden geldin?' diye sordum. 'Seninle konuşmak istiyorum' dedi. Ben de konuşacak bir şeyimizin olmadığını söyledim. Benden su istedi. Ben de eve girmeye çalıştığını düşünerek 'Su mu yok' dedim. 'Baban aşağıda seni şikayet edeceğim' diyerek, merdivenlere yöneldim. Bu sırada başımdan jel gibi bir şey döktü. Kezzap döküyor sandım. 'Ne döküyorsun' diye sorduğumda bir anda alevlerin içerisinde kaldım. 1-2 saniye olduğum yerde kaldım. Arkama dönüp, baktığımda çatır çatır yanarken beni izliyordu.

"ÜZERİMDEKİ KIYAFETLER VÜCUDUMA YAPIŞMIŞTI"

'Anne' diye feryat ettim. Zile basmak için priz arıyordum. Hızla 5'inci kata indim. Komşum kapıyı açtı. 'Sana ne oldu' diye sordu. Ben de 'Bunu eski eşim yaptı' dedim. Arkamdan geldi, 'Kadın yanıyor, söndürsenize' dedi. Mangal yanıyormuş gibi beni canice izledi. Bizim apartmanın her katında yangın tüpü var. Söndürmek isteseydi, onlarla söndürürdü. Daha sonra komşum beni yanar vaziyette içeri alarak, banyoya götürdü. Üzerimdeki kıyafetler vücuduma yapışmıştı. Onları kestiler. Kadın beni içeri alınca, o kaçtı. Daha sonra sağlık görevlileri ile aşağıya indiğimde kayınpederim karşıma çıktı. Onu arayarak 'Olay yaptım, git gelinini kurtar' demiş. Kayınpederimin bana zarar vermek için orada olduğunu düşünmüyorum."

"KADINLARA EZİYET ETMEKTEN ZEVK ALAN BİRİSİ"

Eski eşinin sorunlu bir kişi olduğunu dile getiren Sözkesen, "Evlendiğimizin üçüncü günü sorunlu olduğunu anladım. Evlenene kadar kendisini bana masum gibi tanıttı. Eve geldiğinde en ufacık şeyden kavga çıkartıyordu. Kendisi kadın düşmanı, kadınlara eziyet etmekten zevk alan birisi. Kendisinden korkuyordum. Öfke kontrolsüzlüğü, rahatsızlığı varmış. Bu olaya kadar beni birçok kez darbetti. Kadınlara karşı öfke dolu. Fakat dışarıda kadınlara karşı çok normal" dedi.

"HALA TEHDİT EDİLİYORUM"

Hastanede tedavi olduğu sırada da tehdit edildiğini söyleyen Sözkesen, "Hala tehdit ediliyorum. Bana aracılarla mesaj gönderiyor. 'Madem canavarım, buradan çıkarsam onu da yakacağım, evi alanı da yakacağım' diyormuş. Bana para teklif ediyorlar; eski eşimin öldürmek için yapmadığı yönünde demem için" ifadelerini kullandı.

"11 KEZ AMELİYAT OLDUM, PARMAKLARIMIN UÇLARI KESİLDİ"

Elvan Sözkesen 11 kez ameliyat olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "11 kez ameliyat geçirdim. 6 kez deri kazıma işlemi yapıldı. 3 kere daha estetik ameliyat olacağım, acı çekmeye devam edeceğim. Benim sol el parmaklarımın uçları kesildi. Sağ kulağım tamamen yanık. Boynum yanık."

"ŞOK OLDUĞUM İÇİN SÖNDÜREMEDİM"

Erkan Emiroğlu ise hakkındaki iddiaları reddederek, "Böyle olmasını istemezdim. Keşke orada olmasaydım. Benim için dünya bir yana, Elvan bir yanaydı. Elvan için ailemi karşıma aldım. Elvan yanarken şok olduğum için söndüremedim. Adaletinize sığınıyorum. Öldürmek amacım yoktu" diyerek, eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü.

"OĞLUM ARAYIP 'GELİNİN YANMIŞ OLABİLİR, GİT SAHİP ÇIK' DEDİ"

Sanık baba Tahsin Emiroğlu da, "Oğlum, olay günü beni arayarak 'Gelinin yanmış olabilir, git sahip çık' dedi. Gelinlerimin hepsine ben bakarım. Bu evliliğin baştan yürümeyeceğini söylemiştim. Onların yaşadıklarından dolayı iki defa kalp krizi geçirdim" diyerek, beraatını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme, Erkan Emiroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, Tahsin Emiroğlu'na ise adli kontrol uygulanmasının devamına karar verip, duruşmayı erteledi.