Son Dakika Haberleri: Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

1 saat önce

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.

Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, System.String[]
Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, F.B. (43), Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine B. (38) ile tartıştı.
Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kırıkkale, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:00 Kaynak: AA
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