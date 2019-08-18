Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:34 Kaynak: AA
'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, F.B. (43), Menderes
Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine B. (38) ile tartıştı.
Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan F.B, Bahşılı
ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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